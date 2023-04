"Benfica está de parabéns pelo trajeto na Liga e na Champions", diz Sérgio Conceição

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense, marcado para este domingo (20h30) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin

Avaliação da época em caso de vitória na Taça de Portugal e perda do campeonato: "Seria uma época razoável. O principal objetivo é o campeonato. Fomos melhores que o Inter. Podíamos estar nos quartos. Já estivemos duas vezes e perdemos contra os campeões da Europa. Não é motivo de festa chegar aos oitavos. Não é indireta. Benfica está de parabéns pelo trajeto na Liga e na Champions."

Marcar golos [ficou a zeros contra o Inter e contra o Braga]: "Faltou eficácia. Tivemos oportunidades nos dois jogos. Pela quantidade de oportunidades, não merecíamos acabar o jogo sem golos. Não sofremos, mas custou-nos uma eliminatória e dois pontos. Estamos aqui para ir à luta até à final, mas não podemos escamotear que ficou mais difícil."