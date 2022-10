"Benfica beneficiou de uma vantagem que só deveria ter existido em breves minutos"

FC Porto recorreu à sua newsletter diária para deixar críticas à equipa de arbitragem do clássico com o Benfica (0-1), liderada por João Pinheiro.

O FC Porto saiu derrotado (0-1) no clássico com o Benfica, no Estádio do Dragão, em jogo de abertura da 10.ª jornada da Liga Bwin em que os dragões tiveram menos um jogador em campo desde o minuto 27 e que deixou os encarnados mais confortáveis na liderança.

Após a partida, Sérgio Conceição deu um murro na mesa, prometendo lutar até ao final, considerando que a sua equipa merece ser campeã, por ser melhor do que o adversário, em declarações numa curta declaração em conferência de Imprensa. Vários jogadores acompanharam a ideia do treinador portista nas redes sociais e, este domingo, o clube recorreu à sua newsletter diária para deixar críticas à arbitragem liderada por João Pinheiro.

Se para os "dragões" não existem dúvidas na expulsão de Stephen Eustáquio, o mesmo não se passou com a continuidade de Alexander Bah em campo, ao minuto 42, quando já estava amarelado e cometeu falta sobre Evanilson. "Os lisboetas beneficiaram de uma vantagem numérica que só deveria ter existido em breves minutos", pode ler-se na "Dragões Diário".

"O resultado foi influenciado por erros do árbitro. Se nada há a apontar à expulsão de Eustáquio por acumulação de amarelos, a verdade é que o critério não se manteve quando estiveram em causa faltas de jogadores do Benfica que já estavam amarelados", lê-se.

"Foi evidente, por exemplo, o caso de Bah, que deveria ter sido expulso pouco depois do médio canadiano, com o jogo empatado. Durante quase três quartos do encontro, os lisboetas beneficiaram de uma vantagem numérica que só deveria ter existido em breves minutos", escreve ainda o FC Porto.