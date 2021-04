BBC quis traçar raio-X de Pepe e falou com ex-treinador do central: "Acho curioso..."

Nelo Vingada treinou Pepe no Marítimo e elogia o central do FC Porto, que esta quarta-feira estará em campo frente ao Chelsea.

Pepe chegou a Portugal em 2001, pela porta do Marítimo, e foi no clube madeirense que começou a dar nas vistas. Seguiu-se a mudança para o FC Porto e, posteriormente, para o Real Madrid, onde passou uma década ao mais alto nível.

Em Espanha, além dos troféus conquistados, o defesa-central foi também conotado com um estilo defensivo mais agressivo e, desde então, a reputação não mais o deixou. Algo que motivou o canal britânico BBC a procurar o verdadeiro fundamento dessa mesma reputação, no dia em que Pepe vai defrontar o Chelsea pelo FC Porto, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. "A reputação de Pepe é injusta?", questiona a BBC. A resposta surge pela voz de Nelo Vingada, que recebeu o defensor no Marítimo, no início do século XXI.

"É a pessoa mais doce do mundo, muito afável. Mas, quando entra em campo, tem uma identidade muito única como jogador, que por vezes não reflete a sua personalidade, natureza e sentimentos", assinalou o treinador português. "Penso que ele ganhou essa reputação à base de imagens de um ou dois jogos pelo Real Madrid. Foram comportamentos que não representam o que ele é. O Pepe que eu conheço é o jogador de outros jogos - por vezes agressivo, mas sempre dentro dos limites daquilo que é o futebol", prosseguiu Nelo Vingada, que acha "curioso" que só nos últimos meses tenha surgido "o devido reconhecimento internacional" do internacional português:

"Acho curioso que um jogador que já venceu tudo o que havia para vencer só agora esteja a ter o devido reconhecimento internacional, depois de vencer a Juventus. É um futebolista muito dotado, fantástico em todos os sentidos", remata Vingada, de 69 anos.

A terminar, a BBC recorda os dados estatísticos amealhados por Pepe no jogo com a Juventus, em Turim, na segunda mão dos oitavos de final da Champions: foram 18 cortes em mais de 120 minutos de jogo, incluindo um providencial pontapé de bicicleta dentro da grande área do FC Porto, em cima do apito final.