Romário Baró, médio do FC Porto, a ultimar empréstimo ao Estoril

Médio está prestes a ingressar no clube de Cascais, juntamente com Rodrigo Valente.

O desejo de Romário Baró em sair para poder jogar com alguma regularidade está prestes a concretizar-se. O médio vai alinhar por empréstimo no Estoril, hipótese que O JOGO já havia avançado no último sábado. O internacional sub-21 tinha o Arouca como o outro grande interessado, mas a escolha final recaiu no clube de Cascais.

Além de Baró, o Estoril receberá também Rodrigo Valente, mas a título definitivo. O médio, que participou na pré-temporada dos azuis e brancos, assinará por três temporadas, com os dragões a ficarem com uma percentagem dos direitos.