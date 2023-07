Barcelona já terá comunicado decisão a Nico González: eis os detalhes

Diário "Mundo Deportivo" adianta que Xavi explicou ao alvo do FC Porto que será difícil ter minutos no Barça.

Nico González, alvo do FC Porto para o reforço do meio-campo, terá recebido luz verde do Barcelona para acertar os detalhes da saída do clube. A informação foi avançada esta terça-feira pelo jornal "Mundo Deportivo", que cita "fontes do clube" catalão e dá conta de uma conversa do jogador com Xavi Hernández.

Ora, de acordo com a publicação, Xavi explicou a Nico que será difícil ter tempo de jogo na equipa "blaugrana" em 2023/24, face à forte concorrência no miolo. Além de nomes como Frenkie de Jong, Pedri e Gavi, Gundogan foi contratado ao Manchester City e Oriol Romeu estará praticamente fechado.

Como tal, o caminho a seguir por Nico González deverá passar pelo empréstimo, ainda que o Barcelona também não coloque de parte a hipótese de vender o médio, de 21 anos, reservando uma opção de recompra.

O "Mundo Deportivo" acrescenta que o FC Porto já aguarda uma resposta do lado de Nico, com o Bétis e o Wolverhampton atentos à situação.

De resto, Nico estava escalado para a digressão do Barcelona nos Estados Unidos - a comitiva parte esta quarta-feira -, mas esse é um cenário que está, agora, em dúvida, devido aos desenvolvimentos da situação do centrocampista.