Barcelona ficará com percentagem de futura venda de Nico González

Fabrizio Romano revela mais um pormenor do negócio

Nico González está prestes a tornar-se reforço do FC Porto. O jogador fará esta quinta-feira exames médicos para depois, salvo algum imprevisto, assinar pelos dragões. Fabrizio Romano afirma que os pormenores estão definidos e avança um novo detalhe. De acordo com o especialista no mercado de transferências, além de uma cláusula de recompra, o emblema blaugrana ficará com 40 por cento de uma futura venda.

De resto, tal como O JOGO escreveu, a contratação do jogador do Barcelona vai custar oito milhões de euros à SAD do FC Porto que vai adquirir, numa primeira fase, 60 por cento do passe do médio, a quem oferece um contrato quatro temporadas.

No acordo entre os dois clubes estará prevista a compra do restante dos direitos económicos, assim como deverá estar incluída uma cláusula de recompra por parte do Barcelona por valores entre os 15 e os 20 M€ e progressiva. O diário Sport avança que serão metas desportivas a ditar a subida do preço ao longo do contrato.