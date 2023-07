Barcelona fica com direito de recompra de Nico González

Acordo alcançado com os catalães: chega cedido por um ano e, depois, o FC Porto terá de investir cerca de 8 M€ para ficar com o passe, acrescentando mais três épocas ao vínculo

Só falta o carimbo de oficial. Nico González vai ser jogador do FC Porto, conforme O JOGO avançou, num negócio que está fechado com o Barcelona, depois de uma ronda negocial entre Pinto da Costa e Deco, o diretor desportivo dos catalães.

Médio deverá viajar para a Invicta em breve, depois de ter dado o sim aos termos do contrato apresentado pelos dragões. Barça poderá readquirir o jogador por uma verba entre os 15 e os 20 M€.

O médio, de 21 anos, vai chegar ao Dragão emprestado por uma temporada, mas ficando já acertado que o FC Porto comprará, depois, o passe por cerca de oito milhões de euros, caso sejam atingidos determinados objetivos. Nessa altura, Nico assinará um contrato definitivo com os dragões por mais três épocas, além desta em que estará cedido. Em Espanha, alguns meios acrescentam que o FC Porto poderá não ficar com a totalidade do passe.

Entre a equipa principal e a B do Barcelona e o Valência, onde esteve cedido em 22/23, Nico já está perto da centena de jogos como profissional, apesar de ainda só ter 21 anos

Por outro lado, o Barcelona não quer desistir já de um jogador que não tem espaço no atual plantel, mas que já foi apontado como sucessor natural de Busquets e, nesse sentido, fez questão de incluir no negócio uma opção de recompra dos direitos económicos que andará entre os 15 e os 20 milhões de euros. Os valores do negócio, sublinhe-se, ainda não foram confirmados pelas partes interessadas e poderão, inclusive, variar consoante o "timing" da eventual recompra. Ou seja, um determinado preço num ano e outro, diferente, se for mais tarde.

Nico não se tem mostrado um médio muito produtivo: três golos e três assistências é o saldo que apresenta

O FC Porto já terá, igualmente, acertado com Nico os termos do contrato e o respetivo salário, havendo a expectativa de que o jogador possa viajar muito em breve para a Invicta, até porque as ligações aéreas com Barcelona são fáceis e frequentes. Ontem, o pai de Nico, Fran González, jogou à defesa quando confrontado com o futuro imediato do médio. "O importante é que o meu filho seja feliz. Ainda é muito jovem, oxalá a decisão a tomar seja acertada, vá para onde for. Vocês sabem mais do que eu", atirou, em declarações à Rádio Renascença.

Bétis, Valência, Girona, Villarreal e Real Sociedad foram outros clubes que manifestaram interesse no jogador do Barcelona, mas este, desde cedo, deu indicações a Jorge Mendes de que a prioridade era jogar no FC Porto, onde pode lutar por títulos.