Bancadas do Estádio do Dragão decoradas com homenagem a Quintana

Na tarde desta sexta-feira, as bancadas do Estádio do Dragão começaram a ser decoradas com mensagens de homenagem a Alfredo Quintana. "Quintana 1", pode ler-se em cartolinas colocadas pela claque Super Dragões no topo Sul [ver galeria acima].

Também o Dragão Arena, pavilhão que acolhe as modalidades dos azuis e brancos, está decorado da mesma forma:

O jogador de 32 anos, natural de Cuba, sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira e foi prontamente encaminhado para o Hospital de São João, no Porto, onde acabaria por perder a vida, esta sexta-feira, no quinto dia de internamento.