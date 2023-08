Baliza do Real Madrid agita-se e Diogo Costa será um dos nomes em equação

Imprensa espanhola dá conta da atenção do Real Madrid para com o guarda-redes do FC Porto. Há um problema: o preço.

O Real Madrid está no mercado à procura de um guarda-redes, após a grave lesão de Courtois, e Diogo Costa é mencionado como opção pela imprensa espanhol. O jornal Marca adiantou que o internacional português é uma das opções que o clube merengue avalia.

Recordando que esteve na agenda de grandes clubes da Premier League a Marca realça que o preço, superior a 50 milhões de euros, constitui um problema para o emblema da capital espanhola. Outras informações dão David de Gea como estando na linha da frente.

Diogo Costa, 23 anos, tem contrato até 2027 e uma clausula de rescisão de 75 milhões de euros.

Recorde-se que Thibaut Courtois vai falhar o arranque da temporada de futebol do Real Madrid e poderá não atuar mais este ano devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, anunciou o clube espanhol."Após os exames médicos efetuados a Thibaut Courtois foi diagnosticado uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias", lê-se numa nota publicada no site oficial dos merengues.

De acordo com a imprensa espanhola, a lesão ocorreu durante um treino do Real Madrid e o guardião de 31 anos terá abandonado o relvado a chorar.