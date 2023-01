Baixa de última hora no FC Porto antes da final four da Taça da Liga

Marko Grujic é baixa no FC Porto

Marko Grujic não é opção para Sérgio Conceição.

Zaidu está já recuperado e pronto para a voltar às opções de Sérgio Conceição, mas o treinador do FC Porto tem agora nova dor de cabeça: Marko Grujic. O médio sérvio integra o boletim clínico dos dragões desta terça-feira, devido a uma tendinopatia do isquiotibial à direita, e falha o jogo com o Académico de Viseu, das meias-finais da Taça da Liga.

"Zaidu foi dado como apto e está disponível para o encontro ao contrário de Evanilson, Francisco Meixedo e de Marko Grujic (tendinopatia do isquiotibial à direita) que, todos em tratamento no boletim clínico, não serão opções para Sérgio Conceição", informou o clube no site oficial.

O jogo entre FC Porto e Académico de Viseu tem início marcado para as 19h45 de quarta-feira, em Leiria.