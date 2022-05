Baixa de Faro não participa nos festejos de campeão do FC Porto

Habitualmente, os adeptos do clube campeão nacional costumam convergir junto à doca de Faro, algo que não sucedeu no início da noite deste sábado

A conquista do 30.º título nacional pelo FC Porto não se fez sentir na baixa de Faro, no Algarve, que viveu um início de noite tranquilo, sem adeptos do clube a celebrar o título.

Habitualmente, os adeptos do clube campeão costumam convergir para a praça Francisco Gomes, junto à doca de Faro, algo que não sucedeu este sábado após os dragões assegurarem a conquista do campeonato, com a vitória no terreno do Benfica, por 1-0.

A praça, onde decorre até domingo uma feira náutica, mantinha-se, mais de meia hora após o apito final do clássico da 33.ª e penúltima jornada, sem adeptos dos dragões, com o movimento naquela zona cingido a quem desfrutava do por do sol em esplanadas.

A presença da polícia, frente à doca de Faro, precavia eventuais celebrações populares na zona ribeirinha da cidade, mas, por volta das 20h30, o silêncio imperava e nem se ouviam as habituais buzinadelas, conforme constatou a Lusa no local.

Um golo do nigeriano Zaidu, aos 90+4 minutos, deu este sábado a vitória ao FC Porto no terreno do Benfica (1-0) e assegurou a conquista do título de campeão aos portistas.

À penúltima ronda, o FC Porto carimbou a conquista do 30.º título nacional e ainda alcançou o 100.º triunfo sobre o rival lisboeta, naquele que foi o 250.º clássico entre as duas equipas, que permite aos azuis e brancos chegarem aos 88 pontos, um registo já inalcançável para o anterior campeão Sporting, que ainda joga no terreno do Portimonense.

Com estes 88 pontos, o FC Porto iguala o recorde de pontuação na I Liga que ele próprio, em 2017/18, e o Benfica, em 2015/16, estabeleceram, sendo que o novo campeão nacional pode ainda impor um novo máximo, caso pontue na última ronda, com o Estoril.