Baía sobre Diogo Costa: "Tem tudo para fazer uma carreira de grande nível"

Lenda portista comentou a renovação do jovem guardião até 2026. Cerimónia teve lugar este sábado no Estádio do Dragão.

Guarda-redes: "É um jovem talentoso, com muita qualidade, tem o mundo à sua espera, há que trabalhar, para consolidar a sua posição, temos grandes guarda-redes na nossa equipa, como é o Marche, de top mundial, e ainda o Cláudio e o Meixedo. Depende do trabalho do Diogo, o que sabemos é que temos quatro guarda-redes de grande qualidade."

Diogo Costa: "Um guarda-redes que domina todos os momentos do jogo, além de jogar com os pés, consegue controlar a profundidade. Felizmente os dois conseguimos fazer na perfeição esse momento, que é sair da baliza e controlar o espaço. Conforto e à vontade, o Diogo é mesmo isso: um miúdo muito equilibrado em todos os aspetos. Na parte técnica e na parte mental também. Tem tudo para fazer uma carreira de grande nível."