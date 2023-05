Baía realça vivência com Pinto da Costa: "É um sábio, um estratega"

Administrador da SAD elogia o líder e fala da defesa dos interesses do clube "É incrível", garantiu.



Convidado especial nas celebrações dos 25 anos da Casa do FC Porto de São Miguel, Vítor Baía mostrou-se "honrado e lisonjeado" por poder conviver com os adeptos, que desde 2020 se habituaram a ver o ex-guarda-redes como administrador da SAD do clube. Um papel bem distinto daquele que outrora "ajudou a fomentar e cimentar a marca FC Porto", mas que lhe dá igual prazer, por lhe permitir olhar "pelos interesses" dos dragões e lutar "pelos seus objetivos".

"É continuar esta luta, porque é uma causa incrível. É o destino. É algo que está dentro de mim, que está escrito e que faz parte de toda a minha vida, que é sentir-me útil ao FC Porto e poder honrar este nome", referiu o dirigente portista, em declarações à "Açores 9 Rádio", antes de descrever as sensações de fazer parte da equipa administrativa de Pinto da Costa.

"Sinto-me lisonjeado, porque, quando se tem um presidente como o que temos ao nosso lado, tudo é elevado a outra dimensão. Sinto-me um privilegiado por estar junto a um senhor que é um sábio, que é de uma inteligência incrível, que é um estratega e, por isso, a minha gratidão por poder vivenciar todas estas experiências", acrescentou Baía, que aproveitou uma entrevista à "RTP Açores" para enaltecer "o amor que [os adeptos açorianos] nutrem pelo clube". "É extraordinário e o carinho que demonstram é estupendo", destacou.