Antigo guarda-redes e símbolo do FC Porto anunciou esta sexta-feira que integra a candidatura de Pinto da Costa e mostrou-se muito feliz.

Vítor Baía anunciou esta sexta-feira, em pleno Estádio do Dragão, que integra a lista de Jorge Nuno Pinto da Costa, candidato às eleições do FC Porto, que irão realizar-se a 6 e 7 de junho.

"É um momento de grande felicidade para mim. O presidente acabou de me fazer esse convite e sinto-me realmente muito honrado. É o regresso a uma casa que me diz muito e mais uma vez afirmo que é um dos dias mais felizes da minha vida, poder regressar ao clube que tanto amo. Noutras funções, como é lógico, mas sempre com o mesmo intuito e objetivo de o poder servir", começou por afirmar Baía.

"Fui convidado para vice-presidente do clube. Naquilo que tem a ver com a SAD... A minha disponibilidade é total e foi isso que eu fiz saber ao nosso presidente. Deixei nas mãos dele. Há muito para fazer. O mais importante é sabermos que é um momento especial no clube e no país. Pretendo fazer parte de algo válido que tem a ver com o presente e futuro. É um dia muito feliz, saí há cerca de 10 anos, é um regresso que muito saúdo e que me deixa muito muito feliz. Aquilo que poderei vir a fazer ou não no futuro terá de ser o nosso presidente a fazer referência a isso. Estou muito feliz por ter sido convidado para vice-presidente do clube", continuou.

"Eu estive ausente mas não estive ausente. Como devem calcular, quando se fala da pouca experiência a este nível isto é um erro tremendo, é pura maldade, é a única coisa que posso dizer. É pura maldade, porque eu nunca estive afastado do futebol e daquilo que é a vida do FC Porto. É uma relação que não se explica mas que está cá e agora temos possibilidade de estender essa ligação. O meu pensamento é exatamente o mesmo: servir. Servir de uma forma honesta, séria, e podermos ajudar a colocar o FC Porto num patamar se possível, que é muito difícil, ainda de maior qualidade, excelência do que o que existe neste momento, embora saibamos que é difícil", acrescentou o antigo guardião portista.