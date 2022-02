Baía e um penálti defendido contra a Lázio: "Boas memórias"

Guarda-redes recordou momento importante da segunda mão das meias-finais da Taça UEFA, em 2003.

Vítor Baía recorreu esta quarta-feira às redes sociais para lembrar a eliminatória com a Lázio em 2003, numa caminhada que terminou com a conquista da Taça UEFA. No Instagram, o atual administrador da SAD do FC Porto publicou um vídeo com o momento em que defendeu uma grande penalidade de Claudio López, no duelo da segunda mão das meias-finais (0-0), após o 4-1 nas Antas.

"Boas memórias", escreveu o antigo internacional português.