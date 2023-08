Baía e o mercado do FC Porto: "Temos de estar preparados para tudo..."

Declarações de Vítor Baía, administrador e vice-presidente do FC Porto, antes do jogo da Supertaça, diante do Benfica, que está marcado para as 20h45, em Aveiro.

Expectativas: "São as de sempre, queremos vencer. O jogo foi preparado da melhor forma possível e é esperar que eles estejam num dia bom e possam pôr em prática o que foi trabalhado. Espero uma equipa agressiva, intensa, que é a nossa imagem de marca, e que vençamos".

Este jogo pode dar alguma dicas da época que começa? "São jogos diferentes, mas é mais uma época repleta de confiança. Todos os anos queremos continuar a vencer e conquistar o título que perdemos na época passada. Queremos vencer o jogo e não há mais nada a dizer".

Mercado: "São as regras e já sabemos como é. Temos de estar preparados para tudo".