Vítor Baía apela à união dos adeptos do FC Porto para inverter posição

Administrador da SAD portista marcou presença na "Diáspora do Clube", evento que decorreu em Seia.

Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto e administrador da SAD, esteve esteve sábado na "Diáspora do Clube", um evento que decorreu em Seia. Acompanhado por Rui Barros e Cristina Azevedo (administrador não executiva da SAD), Baía apelou à união e apoio dos portistas numa altura em que o campeonato está prestes a regressar. "Os adeptos são importantíssimos. Têm-no sido na história do FC Porto, em todos os êxitos que foram alcançados, e vão continuar a ser. Agora terão uma importância ainda maior pois o campeonato vai regressar e queremos ganhar. Neste momento estamos numa posição que não gostamos e que queremos inverter, mas todos juntos, como sempre, acreditamos que é possível chegar ao final do campeonato no primeiro lugar", referiu, em declarações reproduzidas pelos meios do clube.

O vice-presidente portista falou, ainda, do encontro organizado pela Casa do FC Porto de Seia.

"Este tipo de eventos significa ir à procura dos adeptos que estão espalhados por todo o país e são demonstrações incríveis de grandeza, de vitalidade e de amor a um clube. É isso que também pretendemos: estreitar laços, estarmos mais próximos e mostrarmos um outro lado de gente que trabalha no clube. Todos procuramos fazer o melhor em prol do FC Porto e dos seus sócios e adeptos. Hoje foi um dia extraordinário, com grandes manifestações de portismo e com todos a demonstrarem genuinamente o seu amor pelo nosso querido FC Porto. A verdadeira força de um clube são os seus adeptos e os nossos são incríveis."