Baía ao lado de Conceição: "As taças de todos nós!"

Administrador e vice-presidente do FC Porto recorreu às redes sociais para eternizar momento com as três taças conquistadas em 2022/2023

Vítor Baía, administrador e vice-presidente do FC Porto, recorreu às redes sociais para eternizar o momento com as três taças conquistadas pelos portistas em 2022/2023.

"As taças de todos nós!", escreveu o antigo guarda-redes, ao lado de Sérgio Conceição, no momento em que o museu do FC Porto recebeu o último de três troféus.

