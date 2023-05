Toni Martínez está a um golo de igualar a melhor marca e o azar terá desforra

Toni Martínez marcou em Famalicão, na vitória do FC Porto por 2-1

Só esteve 24 minutos com o Boavista, devido à expulsão de Marcano, mas espreita o regresso ao onze frente ao Famalicão.

Toni Martínez foi o sacrificado com a expulsão de Iván Marcano frente ao Boavista, ao ser substituído por Fábio Cardoso para reequilibrar a equipa, mas o mais provável é que seja titular quinta-feira, na decisão da meia-final da Taça de Portugal, no Dragão.

A aposta, no desafio contra o Famalicão, não será por compensação pelo infortúnio, enquadrando-se simplesmente no planeamento da equipa técnica, com o jogo a acabar por surgir num momento oportuno para o camisola 29.Lançado ao intervalo para o lugar de