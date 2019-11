Avião atrasou-se e Zé Luís falhou jogo com Aboubakar

Federação de Cabo Verde explicou ausência do portista do jogo desta quarta-feira com os Camarões, no primeiro jogo do grupo F do apuramento para a CAN'2021.

A ausência de Zé Luís da ficha do jogo Camarões-Cabo Verde, a contar para o grupo F do apuramento para a CAN'2021, começou por gerar surpresa e foi mais tarde explicacada pela federação daquele país de língua oficial portuguesa. Afinal, foi tudo uma questão de aviões. Ou, no caso, do atraso do voo que transportou o avançado do FC Porto - bem como Mário Évora e Elvis Mendes - para Yaoundé.

Os três internacionais de Cabo Verde só chegaram àquela cidade dos Camarões na última madrugada, pelo que nem sequer foram chamados por Rui Águas para participar no jogo que acabou empatado e sem golos.

Com este atraso, gorou-se a possibilidade de Zé Luís defrontar Aboubakar, companheiro de balneário no FC Porto. O avançado camaronês, diga-se, jogou os derradeiros 30 minutos.