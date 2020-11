Villas-Boas recorda Maradona e emociona-se com Reinaldo: "Dia muito duro..."

Villas-Boas abordou a morte do ex-jogador argentino e do ex-dirigente do FC Porto

Treinador do Marselha falou com a voz embargada sobre o ex-dirigente portista e acabou sem palavras

A notícia das mortes de Diego Armando Maradona e Reinaldo Teles foram comentadas por André Villas-Boas com emoção. Em declarações efetuadas aos canais portugueses (TVI e Eleven Sports) que têm os direitos de transmissão do jogo entre o Marselha e o FC Porto, da Liga dos Campeões, o treinador do clube francês não conseguiu conter-se quando recordou o antigo dirigente portista.

"É um dia muito duro. Perde-se um ídolo de juventude e um símbolo do futebol, como era Diego Armando Maradona, e o nosso querido 'Chefinho', que foi a pessoa com a qual falei primeiro para me dar uma chance...", referiu, antes de ser consumido pela emoção e terminar a curta entrevista no pré-jogo. "Obrigado", despediu-se, após um breve minuto de silêncio.