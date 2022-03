Avaria no avião: FC Porto retido em Lyon só viaja esta tarde

FC Porto em Lyon: adeus com golaço e a vontade de Fábio

Problemas técnicos no avião impediram o regresso da comitiva. Num calendário já muito apertado, dragões ficam só com um dia para preparar o jogo com o Boavista

O dia foi mesmo para esquecer para o FC Porto: problemas técnicos no avião impediram a viagem da equipa desde Lyon, na noite de quinta-feira.

O regresso dos dragões a Portugal ficou adiado para o início da tarde desta sexta-feira, no que torna a preparação para o dérbi com o Boavista ainda mais difícil.

Há uma semana, Sérgio Conceição bem dizia que esperava ter "slot" (vaga para descolar) no aeroporto na noite de quinta-feira, mas acabou por ser outro problema a tramar os planos.

O intervalo para o próximo encontro já era curto e, agora, ficou ainda mais. Além do descanso ficar altamente condicionado hoje, resta o dia de sábado para preparar a visita ao Bessa, domingo, às 20:45.