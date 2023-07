Avançados mostram serviço e FC Porto goleia Cardiff no Algarve

FC Porto goleia Cardiff City com bis de Toni Martínez

O FC Porto bateu o Cardiff City, do segundo escalão inglês, por 4-0, no Estádio Algarve, na segunda goleada do dia para a equipa da I Liga portuguesa de futebol, marcada pelo bis de Toni Martínez.

Os portistas, que de manhã tinham vencido o Imortal (4-0), estiveram apagados mas eficazes, no primeiro tempo, somando dois golos em dois remates, com bis de Toni Martínez (16 e 45 minutos), enquanto Taremi, aos 50 (grande penalidade), e Fran Navarro, aos 77, aumentaram a vantagem na segunda metade.

O FC Porto, com cinco triunfos em cinco jogos na pré-época, continua também sem qualquer golo sofrido nesta fase (registo global de 17-0 em golos), em que já tinha batido Académica (4-0), FC Porto B (3-0) e Portimonense (2-0).

Face ao encontro com o Imortal, do quarto escalão português, Sérgio Conceição mudou o onze todo, escolhendo Diogo Costa, Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu, Grujic, Romário Baró, André Franco, Galeno, Taremi e Toni Martínez para defrontar o Cardiff, no habitual "4-4-2".

Com Romário Baró, regressado de empréstimo ao Casa Pia, a fazer dupla com Grujic no miolo, o FC Porto revelou algumas dificuldades na construção e somou várias perdas de bola no primeiro quarto de hora, com o ascendente dos galeses a resultar em diversos remates intercetados e para fora.

Os dragões foram, contudo, mais eficazes, chegando à vantagem na primeira oportunidade de golo, aos 16 minutos: Taremi isolou, com uma assistência primorosa, Toni Martínez e o dianteiro espanhol marcou à segunda tentativa, depois de o guardião Allsop ter defendido o primeiro remate.

Na resposta, Sheyi Ojo teve o empate nos pés duas vezes: aos 26, surgiu "na cara" de Diogo Costa, ultrapassou o guardião internacional português e rematou, mas Zaidu, em esforço, "roubou" o golo com um corte em cima da linha da baliza, e aos 33, com um "tiro" em arco de fora da área, obrigou Diogo Costa a uma grande defesa.

A equipa de Sérgio Conceição voltou a mostrar-se muito eficaz "à beira" do intervalo, com o segundo golo no segundo remate à baliza: após uma recuperação a meio-campo, André Franco assistiu Toni Martínez, que não desperdiçou perante Allsop (45+1).

Num início de segunda parte muito mexido, o recém-entrado internacional inglês Aaron Ramsey acertou no poste direito da baliza de Diogo Costa (46) e Perry NG tirou o golo a Galeno, com Wintle a cortar a bola com a mão na recarga do brasileiro (47), em falta para penálti que o videoárbitro descortinou e Taremi converteu (50).

Os galeses perderam motivação, face ao resultado demasiado pesado para o que produziram até então, e o FC Porto controlou a partida até final, acabando por "selar" o resultado com o golo de Fran Navarro - o seu terceiro nesta pré-época -, aproveitando o péssimo atraso de Romeo (77).

O FC Porto, que prepara a estreia oficial na época 2023/24 na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica (08 ou 09 de agosto, em Aveiro), volta a jogar na terça-feira, frente aos ingleses do Wolverhampton, orientado por Julen Lopetegui, antigo treinador dos portistas, no Estádio da Bela Vista, no concelho de Lagoa (19:00).

Jogo disputado no Estádio Algarve.

FC Porto - Cardiff City, 4-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Toni Martínez, 16 minutos.

2-0, Toni Martínez, 45+1.

3-0, Taremi, 50 (grande penalidade).

4-0, Fran Navarro, 77.

- FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu, Marko Grujic, Romário Baró, André Franco, Galeno, Taremi e Toni Martínez. Jogaram ainda: Stephen Eustáquio, Otávio, Bernardo Folha, Fábio Cardoso, Danny Namaso, Fran Navarro, Gonçalo Borges, João Mendes e Gabriel Veron.

Treinador: Sérgio Conceição.

- Cardiff City: Ryan Allsop, Perry NG, McGuiness, Goutas, O'Dowda, Ryan Wintle, Joe Ralls, Sheyi Ojo, Karlan Grant, Callum Robinson e Iké Ugbo. Jogaram ainda: Ebou Adams, Aaron Ramsey, Romeo, Kieron Evans, Etete, Jamilu Collins, Simpson, Colwill, Rinomhota e Benjamin.

Treinador: Erol Bulut.

Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ryan Wintle (49), Danny Namaso (75) e Jamilu Collins (89).