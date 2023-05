Avançado nigeriano está a ser apontado ao FC Porto

Abubakar fez dois golos na mais recente edição da CAN naquele escalão.

O FC Porto estará interessado no recrutamento do avançado Abubakar Abdullahi, que recentemente esteve em destaque na Taça de África das Nações de Sub-17, apontando dois golos.

Segundo o portal "Own Goal Nigeria", os dragões já se encontram em negociações avançadas com o Jega United para poder contar com Abubakar a partir do verão.

Um golo marcado por Abubakar, o número 8 da seleção de Sub-17 da Nigéria: