Avançado está em Espanha e não pensa voltar: "Se não puder jogar na equipa A..."

Rui Costa encontra-se, por estes dias, a lutar pela subida à Liga espanhola ao serviço do Alcorcón, clube que representa por empréstimo do FC Porto, com quem tem mais um ano de contrato.

O avançado chegou aos dragões no verão de 2018 e marcou três golos em 23 jogos pela equipa B. Por agora, está a gostar tanto da II Divisão em Espanha que só o sonho de representar a equipa A dos portistas o faria voltar.

"A II Liga espanhola tem quase a mesma qualidade que a primeira portuguesa. Certamente que o FC Porto me está a acompanhar, mas ainda não sei o futuro. Claro que o sonho de qualquer jogador seria jogar na equipa A. Porém, se não puder, gostaria de ficar no Alcorcón", afirma a O JOGO.

Portista "desde que se lembra", Rui Costa crê que a equipa portistas tem "uma mão no título", sendo que do plantel atual ainda mantém contacto com Manafá. "Joguei com ele no Portimonense e daqui a umas semanas espero estar a dar-lhe os parabéns pelo campeonato", referiu. Rui Costa lembra-se bem do dia em que treinou com a equipa principal e da forma de trabalhar de Conceição.

"É um treinador à Porto. Pede exigência máxima e isso tem levado o clube aos títulos". O Alcorcón, sétimo na II Divisão, está em igualdade pontual com o Elche, que ocupa lugar de play-off. "O objetivo era a permanência. Se conseguirmos mais será espetacular", salientou o atacante que esta época viu ao vivo o Atlético, de Felipe e Herrera, com a Juventus, do ídolo Ronaldo.