Avançado do FC Porto B já cumpre promessa: "Quero deixar marca"

Kelvin Boateng bisou no empate entre Oliveirense e FC Porto B.

Kelvin Boateng, um dos reforços da equipa B do Porto, bisou na quarta-feira no empate (2-2) com a Oliveirense e começou a pagar uma promessa que fez há pouco mais de uma semana.

"Quero deixar a minha marca no clube durante o período de empréstimo", referiu o ganês numa entrevista ao portal "KickGH.com".

O avançado está emprestado pelo Aves e diz que só no final da temporada poderá fazer comentários sobre o seu futuro. Até lá, pretende fazer o que sabe fazer melhor: nas suas palavras é faturar, como fez na quarta-feira à tarde:

"Quero marcar para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos. No fundo, espero contribuir com mais golos para uma campanha de sucesso", apontou. Na época passada, o avançado ganês marcou 12 golos em 32 partidas pela equipa de sub-23 do Aves, tendo ainda sido chamado por duas vezes à formação principal. As exibições chamaram a atenção dos portistas, que conseguiram o seu empréstimo.