Avançado brasileiro reforça equipa B do FC Porto: "É um sonho de criança"

Depois de Abraham Marcus, ex-Leixões é reforço para a equipa B azul e branca.

O FC Porto anunciou esta segunda-feira a contratação de Wendel Silva, avançado proveniente do Leixões, para a equipa B.

O jogador brasileiro de 21 anos, que diz estar a cumprir "um sonho de criança", aumenta assim as opções no plantel orientado por António Folha.

Representar o FC Porto é um sonho: "Estou muito feliz, jogar no FC Porto é muito gratificante e um sonho de criança. Espero estrear-me o mais rapidamente possível com esta camisola."



Equipa B: "O FC Porto B tem jogadores de qualidade, quando os defrontei gostei muito da equipa e estou feliz por poder fazer parte, integrar o plantel e ajudar com a minha própria qualidade."



Ajudar a equipa: "Estou aqui para ajudar. Sei que os meus companheiros também farão o mesmo comigo e só quero fazer uma grande época que me permita dar alegrias a todos os portistas."



Características: "Sou um jogador de qualidade, com boa técnica, que cria perigo em zonas decisivas e capaz de fazer golos. Espero que sejam muitos esta época."