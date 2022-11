Autocarro dos Super Dragões vandalizado no decorrer do Mafra-FC Porto

Os pneus do veículo pesado foram furados, no decorrer do jogo

Um dos autocarros que transportou membros da claque Super Dragões para o jogo com o Mafra, da Taça de Portugal, foi vandalizado.

Os pneus do veículo pesado foram furados, no decorrer do jogo, obrigando esses adeptos a a aguardar no local pela chegada de um novo autocarro que os transportasse de regresso ao Porto.