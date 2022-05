Portistas fazem um desvio no seu percurso para o Estádio do Dragão.

O FC Porto venceu este sábado o Benfica no Estádio da Luz, por 1-0, em clássico da 33ª jornada da Liga Bwin, conquistando assim o 30.º título de campeão nacional.

No regresso ao Porto, onde irão festejar com os adeptos no Estádio do Dragão, a comitiva portista fez uma paragem no Santuário de Fátima, por volta das 23h15.

Nas imagens transmitidas pela SIC Notícias, pode ver-se Sérgio Conceição, Francisco Conceição, Fábio Cardoso e Rúben Semedo num momento de reflexão e agradecimento.