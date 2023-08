Corpo de Intervenção da PSP com forte presença no local

O autocarro do FC Porto foi o primeiro a chegar ao Estádio de Aveiro, palco da Supertaça. Uma chegada que teve a particular de levar a comitiva portista a ter de passar pela zona afeta do adeptos encarnados.

Ciente disso mesmo, o Corpo de Intervenção da PSP montou um forte dispositivo de segurança na zona. E a verdade é que tudo decorreu sem problemas.