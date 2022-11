FC Porto saiu do Estádio do Bessa por volta da meia-noite

O autocarro do FC Porto foi apedrejado depois do dérbi da Invicta. Tudo aconteceu ainda nas imediações do Estádio do Bessa - já junto da entrada da VCI -, que momentos antes fora palco da vitória portista, por 4-1, diante do Boavista.

Um vidro partido, nenhum ferido e um valente susto, eis o balanço de um ato de violência que manchou o final do jogo da 13ª jornada da Liga Bwin.