Aumenta a lista de clubes atentos ao futuro do avançado Toni Martínez

O diário Marca escreve que é desejado em Vallecas. O JOGO sabe que só existem sondagens.

O Rayo Vallecano juntou-se à lista de clubes que pensam em Toni Martínez como potencial reforço para a próxima temporada. O jornal Marca escreve que o avançado é uma opção em cima da mesa para o clube do bairro de Vallecas, mas O JOGO sabe que, nesta fase do defeso, todos os contactos que têm existido são no sentido de conhecer a abertura do FC Porto para o deixar sair e as condições do atleta.

Só depois de algumas peças de dominó começarem a cair nos interessados - Rayo, Espanhol, Torino, Sassuolo, entre outros - é que poderá chegar uma oferta ao Dragão, onde Toni até se sente feliz, embora não esconda a ambição de ter um papel mais importante em 2022/23.