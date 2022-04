Augusto César Lendoiro, ex-presidente do Deportivo: "Pinto da Costa é um fenómeno"

Antigo dirigente máximo do clube da Corunha deixou mensagem no Porto Canal no dia em que Pinto da Costa cumpre 40 anos como presidente do FC Porto

Relação com Pinto da Costa: "Foi muito bonito, porque a minha relação com Pinto da Costa começou no hóquei em patins, entre o Liceo [da Corrunha] e o FC Porto. Naquele momento, o Liceo era superior e foi aí que conheci os dois Pintos: Pinto da Costa e Ilídio Pinto. Eram grandes amigos e sempre nos demos muito bem, resultados à parte. A relação foi sempre muito cordial e, naquela época, o Liceo ganhava muitas vezes, mas nunca conseguimos contratar o Vítor Hugo, o grande jogador do FC Porto naquela época. O Vítor Hugo nunca foi jogador do Liceo e acabámos por senti-lo e também por sofrer. A relação entre o FC Porto e a Corunha, primeiro com o Liceo e depois com o Deportivo, foi sempre muito boa em todos os aspetos. Tanto lá como aqui, foi sempre excecional."

Ajuda do FC Porto: "Comecei em 1988 no Deportivo, na II Divisão e não tínhamos qualquer capacidade financeira. Por isso, fui pedir ajuda ao meu amigo Pinto da Costa. Reunimo-nos e acordámos que nos cedesse um jogador que nos desse bons resultados. Um rapaz excelente em vários aspetos, futebolística e humanamente, que era Raudnei, um avançado brasileiro. Veio para cá, mas só a troco de 25 milhões de pesetas [cerca de 150 mil euros], que para o Deportivo era quase um mundo."

Meia-final da Champions, em 2004: "Os momentos mais difíceis para mim foram no futebol e não no hóquei, com aquela excecional meia-final da Champions. Para um clube como o Deportivo, de uma cidade com apenas 250 mil habitantes, pensar que podia chegar à final se pelo meio não aparecesse o Mourinho... A verdade é que foi o Deportivo que teve essa grande possibilidade de jogar com o FC Porto. Acredito que foi o Mourinho que nos ganhou essa batalha e que Pinto da Costa também jogou um papel importante."

Presidente no banco: "Pinto da Costa sentava-se no banco do FC Porto. Em Espanha era impossível pensar que o presidente podia sentar-se no banco. No almoço da meia-final [da Liga dos Campeões] no Porto, mostrou-me um álbum enorme de fotografias deles e de mim que não conhecia para que as autografasse no meio do almoço."

Pinto da Costa colocou Norte na órbita: "Em Portugal, naquela época, era sempre o Benfica, como em Espanha era o Real Madrid. O Benfica ganhava tudo e acredito que ele colocou o Norte de Portugal em órbita, não só do ponto de vista desportivo, mas também do económico. Deu a entender que Portugal é muito mais do que Lisboa. Visto desde a Galiza, desde Espanha e do futebol, essa foi a grande força que Pinto da Costa acrescentou ao futebol português, ao futebol europeu e a toda a Península Ibérica, porque mostrou-nos a todos que, se o FC Porto conseguiu, por que motivo a cidade da Corunha também não conseguiria."

Mensagem final: "Ele pode ser considerado o Gardel do futebol em Portugal, na Europa e, talvez, até no Mundo. Vinte anos não é nada. Quarenta também não. Importante será o dia em que celebremos os 50 anos [de presidência]. Mais dez anos, portanto. Seria bom assinar já, porque seria um bom sinal. Seria sinal de que continuaríamos por aqui. Pinto da Costa é um fenómeno e, por isso, temos de celebrar e homenagear este dia. Pinto da Costa, quase, quase o máximo do Mundo."