Atualização sobre Pepe e outras notas do treino do FC Porto

Central foi submetido a intervenção cirúrgica na terça-feira.

O FC Porto cumpriu esta quarta-feira mais um treino de preparação para o jogo com o Casa Pia, agendado para este sábado (20h30), e fornece uma atualização sobre o estado clínico de Pepe, submetido a uma intervenção cirúrgica ao braço esquerdo na terça-feira.

O central e capitão dos dragões já teve alta hospitalar e encontra-se, agora, em fase de recuperação. A operação, refira-se, teve como objetivo melhorar a consolidação óssea da fratura que Pepe sofreu no antebraço esquerdo, no Portugal-Marrocos (0-1) do Mundial'2022.

De resto, Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (treino condicionado) e Evanilson (tratamento) permanece no boletim clínico azul e branco. Roko Runje, guarda-redes da equipa B, voltou a integrar os trabalhos orientados por Sérgio Conceição.

O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, pelas 10h30, de novo no Olival.