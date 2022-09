"Atraso do FC Porto para o Benfica? Estivemos a sete pontos e fomos campeões"

ENTREVISTA, PARTE I - Argentino acredita que a última época, em que não jogou tanto, serviu para amadurecer. Apesar de não ter entendido a opção, olha para Sérgio Conceição como um treinador que só aceita ganhar.

A vontade de jogar com regularidade fez Marchesín mudar-se no início de agosto para Vigo, de onde conversou em exclusivo com O JOGO ao final da tarde de quarta-feira sobre a nova experiência no Celta, as alegrias e as amarguras que viveu no FC Porto, o desenvolvimento de Diogo Costa, a exigência de Sérgio Conceição e o momento dos dragões.