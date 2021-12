"Atlético goleou um FC Porto que também podia ter goleado": a análise da Imprensa internacional

A análise da Imprensa internacional à derrota do FC Porto frente ao Atlético de Madrid, por 1-3, no Estádio do Dragão, e consequente queda para a Liga Europa.

Marca - Heróis do Dragão

Grande vitória do Atlético no Porto. Teve que sofrer, teve que lutar, mas fê-lo em grande, goleando um FC Porto que também podia ter goleado, mas aí apareceram as defesas de Oblak.

AS - Contra os incrédulos

O Atlético acreditou, trabalhou e superou todos os obstáculos para ganhar na noite mais importante do ano. Para tornar real o que ninguém acreditava. Sim, era possível.

UEFA.com - Destino tão cruel

O FC Porto fez tudo para evitar um destino tão cruel. Provou ser superior a Atlético e Milan, mas isso não serviu para nada numa noite que Taremi não esquecerá tão cedo pelos piores motivos.

Globoesporte - Faltou ser objetivo

A capacidade de ser decisivo e objetivo, que faltou ao FC Porto, foi justamente o que deu ao Atlético uma pouco provável qualificação para os "oitavos". O primeiro tempo foi todo do FC Porto.

La Gazzetta dello Sport - Atlético ressuscita

Apesar de uma defesa improvisada e da lesão de Suárez aos 13 ", Simeone reverteu as probabilidades e o Atlético passou. O golo de Sérgio Oliveira foi em vão e a equipa vai para a Liga Europa.