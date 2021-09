Atlético-FC Porto visto lá fora: VAR, olhos nos olhos e Atlético perdido na trincheira

Confira o que se disse na Imprensa internacional sobre o empate entre Atlético de Madrid e FC Porto, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Marca - Jogo muito sério

"Não houve golo de última hora porque Suárez não converteu a falta e porque o FC Porto praticamente não soltou a bola nos 5" de compensação. Jogo muito sério que deu empate que não sabe de todo bem nem mal"

L'Équipe - Atlético controlado

"Simeone pode ter batido os pés na zona técnica, rosnado na direção dos seus jogadores e abanado os braços para reclamar o apoio do público, o Atlético de Madrid nunca conseguiu embalar o seu jogo"

La Gazzetta dello Sport - Perdão do VAR

"Lodi deu a bola a Taremi, que se antecipa a Oblak. Uma tragédia evitada pela intervenção do VAR por um toque de mão: golo anulado, raiva dos visitantes e o perdão do Atlético"

Sport - Perdidos na trincheira

"O Atlético perdeu-se na trincheira do disciplinado e mais modesto, no papel, FC Porto, que esteve sempre mais perto de ganhar: teve uma bola no ferro e um golo anulado"

UEFA.com - À altura das exigências

"Os dragões estiveram à altura das exigências, olhando o Atlético nos olhos. Apesar de atacar pouco, estiveram mais perto do golo. E crédito a Diogo Costa, que brilhou com duas defesas notáveis"