Atlético de Madrid e o sorteio da Champions League: "Grandes equipas e grandes campeões"

Atlético de Madrid entre os adversários do FC Porto

Atlético de Madrid realça "experiência importante" de FC Porto, Liverpool e Milan

O Atlético de Madrid salientou a experiência de FC Porto, Liverpool e Milan enquanto rivais do grupo B da Liga dos Campeões, mas reivindicou as suas aspirações para esta competição.

Pela voz do "team manager" do campeão espanhol, Tomás Reñones, os colchoneros descreveram o desfecho do sorteio como "muito interessante", repleto de "grandes equipas e grandes campeões", já que os três adversários têm em comum um historial de conquistas na "Champions": sete para o AC Milan, seis para o Liverpool e duas para o FC Porto.

"É assim que a Liga dos Campeões é, está aberta a este tipo de sorteio e a que encontres grandes equipas. São clubes com importante experiência e relevância nesta competição, o que nos motiva muito. Somos também concorrentes sérios para fazer grandes campanhas como temos vindo a fazer", frisou.

Enfatizando o "trabalho diário" conduzido pelo treinador Diego Simeone, o dirigente colchonero preferiu, porém, desviar as atenções da Champions para a próxima partida na liga espanhola.

"Não há dúvida de que temos aspirações porque somos o Atlético de Madrid. Mas o que nos interessa, como sabem, e não estou a inventar isto, é o próximo jogo. A Liga dos Campeões está um pouco mais longe e estamos a organizar as competições dia após dia. O nosso foco é o próximo jogo, na Liga [espanhola]. E veremos como correm os jogos e os dias de jogo da Liga dos Campeões. Estudaremos e trabalharemos sobre eles", concluiu.

A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 02 e 03 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 07 e 08 de dezembro (sexta e última).

A final da "Champions" está marcada para 28 de maio, Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, Rússia.