Atento aos detalhes, Rúben Semedo "corrige" ex-FC Porto com a cor do emoji

Rúben Semedo assinalou a nova aventura na carreira com uma publicação nas redes sociais. Oleg Reabciuk comentou e foi corrigido.

Rúben Semedo e Oleg Reabciuk têm, agora, em comum dois clubes na carreira como futebolistas: o FC Porto e o Olympiacos. Os dois defesas partilharam balneário no clube grego e o lateral moldavo, que também passou pelo Paços de Ferreira, deu uma força ao central, que agora vai vestir as cores do emblema azul e branco.

Numa publicação em que o internacional português assinalou a assinatura do contrato com os dragões, Oleg comentou com um emoji de um coração... vermelho. Em resposta, Semedo corrigiu o amigo: "É este o coração, mano", escreveu acompanhando as palavras de um emoji de um coração azul.

Rafael Leão, Nelson Semedo e Ricardinho, entre outros, também comentaram a publicação.

O jogador de 27 anos partilhou ainda a felicidade por "estar a grande instituição que é o FC Porto" e disse estar "ansioso por começar". "Que juntos tenhamos muitas alegras. Obrigado a todos pelo enorme carrinho que tenho recebido", acrescentou.