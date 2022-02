Atenção FC Porto: Immobile pode estar em risco de não jogar no Dragão

Dianteiro da Lazio ficou magoado no último jogo da Taça de Itália, foi assistido pela equipa médica e acabou por sair mais cedo

Ciro Immobile, homem-golo da Lazio e melhor marcador da Serie A, pode ser uma ausência de vulto na equipa italiana na primeira mão do play-off da Liga Europa, agendado para 17 de fevereiro, diante do anfitrião FC Porto.

O avançado saiu lesionado, na passada quarta-feira, durante o jogo com o Milan, aos 68 minutos, tendo Maurizio Sarri confirmado que o jogador ficara magoado e que necessitará de ser reabilitado, sem especificar qualquer tempo de paragem. Porém, a Imprensa italiana refere que a lesão coloca o jogador em risco.

"O [Ciro] Immobile sofreu um golpe forte no pé direito, esperamos que recupere o mais depressa possível", afirmou, taxativo, o treinador italiano da Lazio.

O dianteiro, em lance disputado com Kalulu, na segunda parte do jogo com o Milan, relativo à Taça de Itália, ficou magoado num pé e, de pronto, agarrou o mesmo, contorcendo-se de dores. Após ser assistido, cedeu o lugar a um colega de equipa.

Desta forma, não é totalmente garantido que o avançado possa defrontar, daqui a uma semana, o FC Porto na primeira mão do play-off da Liga Europa, no Dragão.