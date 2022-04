Toni Martínez assinala chegada ao Jamor e recebe um "obrigado" de Marega

Avançado espanhol entrou e fez o golo do triunfo na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Toni Martínez foi o herói da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O avançado espanhol foi lançado por Sérgio Conceição na segunda parte do jogo com o Sporting e fez, a passe de Pepe, o golo que carimbou em definitivo a passagem dos dragões à final da Taça de Portugal.

Nas redes sociais, o ex-jogador do Famalicão assinalou o momento com uma mensagem de satisfação pela chegada ao Jamor, onde o FC Porto vai discutir o troféu com o Tondela. "Estamos no Jamor dragões! Que noite", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Toni Martínez (@antoniomtnez_29)

A publicação teve a reação de vários companheiros de equipa, mas também de jogadores que representaram o clube, como é o caso de Marega, agora ao serviço do Al Hilal, da Arábia Saudita. "Muito obrigado Toni goleador", escreveu o avançado maliano.