Ataque no topo deste século: média de golos de Villas-Boas foi ultrapassada

Dragões levam sete jogos seguidos a fazer dois ou mais golos. Marca de AVB batida por... centésimos. Galeno surge como o maior goleador da sequência atual, para a qual contribuíram dez jogadores, contando com o pacense Juan Delgado. Melhor média com Conceição remonta a 2017/18.

O ataque do FC Porto tem produzido golos em série no último mês e meio e nem a presença de Taremi no Mundial ou a ausência por lesão de Evanilson o travaram.

Os dragões marcaram por duas ou mais vezes nos últimos sete jogos e, nesta fase da temporada, apresentam a melhor média de golos do clube neste século. Os 2,52 golos por encontro de 2022/23 batem por centésimos a frequência com que a equipa orientada por André Villas-Boas (2,50) faturou em 2010/11, época em que os azuis e brancos juntaram a conquista da Liga Europa à do Campeonato, da Taça de Portugal e da Supertaça.