Ataque de prego a fundo: produtividade ofensiva do FC Porto é a melhor na era Conceição

Subida global da produtividade ofensiva permite aos portistas marcarem com uma regularidade que só os colossos Bayern e Liverpool conseguem superar, nos principais campeonatos do Velho Continente

O "futebol vistoso" e "mais bonito" que Sérgio Conceição garante ver o FC Porto praticar esta época está a ter a devida correspondência na hora de atirar à baliza. A média de golos (2,6) com que os portistas fecharam a 11.ª jornada do campeonato é a melhor desde que o treinador assumiu a equipa e uma das mais exuberantes das principais ligas europeias - a do Benfica é de 2,5, enquanto que a de Sporting e Braga é de 1,6.

O crescimento desta produtividade ofensiva, que o treinador já salientou em fases de menor eficácia, ficou mais evidente nas últimas três jornadas, em que os dragões marcaram três ou mais golos a Tondela, Boavista e Santa Clara, respetivamente. A série é uma das mais longas com Conceição na principal competição interna, só superada por uma com a extensão de cinco encontros em 2017/18, temporada que terminou com os azuis e brancos a conquistarem o título.