Ataque carbura como nunca: FC Porto espreita melhor marca da era Pinto da Costa

FC Porto de Conceição chega ao clássico mortífera e pode terminar com a melhor média de golos da era Pinto da Costa. A equipa de Artur Jorge (84/85) terminou com 2,6 golos por jornada e bater esse registo significa, também, superar o recorde absoluto de 88 golos marcados pelo FC Porto numa Liga com... 38 rondas

Com o título à distância de um ponto, o FC Porto de Sérgio Conceição ainda tem alguns objetivos menores que pode alcançar. Um deles prende-se com a produção ofensiva e outro com a pontuação recorde num campeonato a 34 equipas e que está cifrado nos 88.

Mas é de golos que falamos. Com apenas um jogo em branco em todo o campeonato - que custou a única derrota até à data -, os dragões chegam àquele que pode ser o jogo da celebração mais mortíferos do que nunca com o atual treinador, podendo terminar como a equipa portista com o melhor ataque dos últimos 40 anos, ou seja desde que Pinto da Costa é o presidente.