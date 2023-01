Assina contrato profissional com o FC Porto e lembra: "Entrei pela mão do Brahimi..."

Gonçalo Sousa é o melhor marcador da Série A do campeonato de sub-17.

O jovem avançado Gonçalo Sousa assinou contrato profissional com o FC Porto, anunciou esta terça-feira o emblema azul e branco. O jogador de 16 anos é o melhor marcador da Série A do campeonato nacional de sub-17.

"Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional com o FC Porto. Era uma coisa que sonhava desde que entrei para a Dragon Force Ermesinde. É um momento muito feliz para mim, para a minha família e é mais um passo para o que pretendo para a minha vida e para a minha carreira", começou por dizer aos meios de comunicação oficiais dos "dragões".

"O meu sonho é chegar à equipa principal do FC Porto e dar muitas alegrias aos adeptos. Sou portista, sinto este clube desde sempre e não há nada que me deixe mais feliz do que vestir esta camisola. Sei a responsabilidade que é e vou dar o meu melhor, dia após dia, para conseguir alcançar os meus sonhos", continuou, antes de recordar uma entrada em campo com a formação principal, pelas mãos de Brahimi.

"Há uns anos entrei em campo com a equipa do FC Porto, na altura pela mão do Brahimi. Foi um momento emocionante, inesquecível. Claro que hoje em dia é apenas uma passagem, porque o que eu gostava mesmo era, daqui por uns anos, ser eu a levar pela mão outra criança. Era sinal que tinha realizado o meu sonho."