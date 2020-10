Assim se despede Alex Telles do FC Porto, dos adeptos e da cidade

Mensagem do lateral nas redes sociais.

O Manchestet United confirmou esta segunda-feira a contratação de Alex Telles com um contrato de quatro temporadas, com mais uma de opção. Nas redes sociais, o lateral deixou uma mensagem de despedida do FC Porto, sem esquecer os adeptos e a cidade.

"Nunca planeei como seria este dia, porque aqui dentro transbordam diversos sentimentos. Em nenhum texto cabe tudo o que vivi neste clube e nesta cidade. Nesses quatro anos, a camisola do F.C Porto foi minha segunda pele. Cresci imensamente como atleta e, principalmente, como ser humano. Agradeço a forma como vocês me acolheram e me fizeram mais um membro da família portista", escreveu no Instagram.

"Eu senti o real sentimento de ser Porto e jogar à Porto. Levo cada um de vocês comigo e os momentos que aqui passei ficarão para sempre em minha memória. Deixo o meu especial agradecimento ao Presidente, staff, jogadores e todos que dividiram o dia a dia comigo, tornando-me um profissional melhor. E por fim, Nação Portista: gratidão por todo o apoio e por confiar em mim e no meu trabalho. Realizei um sonho de jogar de azul e branco e hoje serei mais um de vocês a torcer pelo nosso Porto. Não choro porque acabou, sorrio porque aconteceu", completou.