As primeiras sensações de Felipe Anderson no FC Porto: "Quando se entra aqui..."

Felipe Anderson já com a camisola do FC Porto

Extremo brasileiro diz-se impressionado com o Estádio do Dragão.

Felipe Anderson só chegou ao Porto na quarta-feira, um dia depois de ser oficializado como reforço do clube campeão nacional para 2020/21, mas, em pouco tempo, já ficou impressionado com as instalações dos azuis e brancos.

"Todos conhecem a história do FC Porto. É um grande clube, campeão e sempre na luta pelos títulos e assíduo na Liga dos Campeões. Caminhar aqui e conhecer cada parte do Estádio do Dragão, ver estas conquistas todas aumenta a responsabilidade e a motivação de vestir esta camisola e poder mostrar todo o meu futebol aqui", afiançou o internacional brasileiro, em declarações aos canais de comunicação portistas.

"Todos sabem da grandeza do FC Porto, mas quando se entra aqui e se relembra todas as grandes conquistas, esta atmosfera do estádio já motiva. Recebi muito carinho, muitas mensagens dos adeptos alegres por eu ter vindo. Estar aqui no estádio e ser surpreendido com esta grandeza... Só posso esperar que os adeptos estejam em breve aqui, para que lhes possa dar alegrias", rematou Felipe.