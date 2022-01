Jogador deixou curta mensagem nas redes sociais dos reds

Apesar de ainda não se ter juntado com os novos companheiros e equipa técnica, Luis Díaz já falou como jogador do Liverpool.

Numa mensagem deixada nas redes sociais, dos reds, Díaz destacou a felicidade por poder juntar-se à equipa de Jurgen Klopp.

"Estou muito feliz por assinar pelo Liverpool", referiu o colombiano.