As primeiras imagens de Vitinha nas instalações do PSG

Vídeo partilhado nas redes sociais

Uma conta de adeptos do PSG na rede social Twitter partilhou esta tarde as primeiras imagens de Vitinha nas instalações do clube francês, onde chegou esta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar pelos atuais campeões de França.

Vitinha será jogador do Paris Saint-Germain a partir da próxima época. O acordo entre o FC Porto e o clube francês foi alcançado ao início da noite de quarta-feira, tal como O JOGO antecipara, depois de um ronda negocial que envolveu o agente FIFA Jorge Mendes e que terminou como a sociedade azul e branca exigia: com a entrada no imediato na conta bancária dos 40 milhões de euros da cláusula de rescisão do médio.