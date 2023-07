O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação de Fran Navarro, que deixou o Gil Vicente ao fim de duas temporadas e assinou até 2028 com os dragões. A produção com o avançado foi feita no Museu Atkinson, no WOW Porto. [Vídeo - Twitter/FC Porto].

